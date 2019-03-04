100 سنة وفد.. سعد زغلول صاحب فكرة تأسيس الحزب من رحم ثورة 19.. حظره بعد حل الأحزاب السياسية على يد عبدالناصر.. والسادات يمنحه قبلة الحياة من جديد.. ومبارك يعيده بعد التجميد

سعد زغلول يدعو لتأليف الوفد المصري لتحرير مصر من الاحتلال البريطانى

ثورة 23 يوليو تحل حزب الوفد وتحاكم زعماءه بتهم الفساد السياسي

السادات يعيد التعددية الحزبية بعد حرب أكتوبر..والوفد أول العائدين

السادات يعتقل فؤاد سراج الدين ضمن قرارات سبتمبر الشهيرة للتضييق على قادة الوفد

الوفد يعود إلى العمل السياسي فى عهد مبارك بعد وقف قرار تجميده









أيام قليلة وتحل الذكرى المئوية لقيام ثورة عام 1919 وتأسيس حزب الوفد، الذى ولد من رحم ثورة عام 1919، ويستعرض "صدى البلد" خلال المراحل التاريخية لنشأة حزب الوفد حتى وقتنا الحالي.





نشأة الوفد:

خطرت لسعد زغلول فكرة تأليف الوفد المصري للدفاع عن قضية مصر عام 1918، ودعا أصحابه إلى مسجد وصيف للتحدث فيما كان ينبغي عمله للبحث في المسألة المصرية بعد الهدنة (بعد الحرب العالمية الأولى).





تشكل الوفد المصري الذي ضم سعد زغلول وعبد العزيز فهمي وعلي شعراوي وأحمد لطفي السيد ومكرم عبيد وفخر الدين المفتش وآخرين.. وأطلقوا على أنفسهم (الوفد المصري).





جمعوا توقيعات من أصحاب الشأن بقصد إثبات صفتهم التمثيلية وجاء في الصيغة: "نحن الموقعين على هذا قد أنبنا عنا حضرات: سعد زغلول و.. في أن يسعوا بالطرق السلمية المشروعة حيثما وجدوا للسعي سبيلًا في استقلال مصر تطبيقًا لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها دولة بريطانيا العظمى".





اعتقل سعد زغلول ونفي إلى مالطة هو ومجموعة من رفاقه في 8 مارس عام 1919 فانفجرت ثورة 19 في مصر التي كانت من أقوى عوامل زعامة سعد زغلول والتمكين لحزب الوفد.





وبقي حزب الوفد الذي هو حزب الأغلبية أو كما أطلق عليه الحزب الجماهيري الكبير يتولى الوزارة معظم الوقت في مصر منذ عام 1924 وحتى عام 1952.





ومنذ عشرينيات القرن العشرين كانت أغلب الحكومات المتعاقبة على حكم مصر- قبل الثورة - يشكلها حزب الوفد.





ثورة 1952 تحظر الوفد:





وعندما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 التي قادها تنظيم "الضباط الأحرار" داخل الجيش المصري، وأُلغيت الملكية ، وأُقر التحول إلى النظام الجمهوري، ألغت الثورة في يناير 1953 الأحزاب السياسية المصرية، وحلت كل الأحزاب القائمة، بما فيها حزب الوفد، الذي قدم زعماءه لمحاكم الثورة بتهم الفساد السياسي، ومنهم مصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين، ليسدل الستار على دور هؤلاء الزعماء في الحياة السياسية المصرية، وعلى تجربة التعددية الحزبية المصرية، التي كانت تجربة ديمقراطية تقوم على التناوب الديمقراطي على مقاعد الوزارة المصرية رغم ما شابها من عيوب.





عودة الوفد مع السادات:





في أعقاب حرب أكتوبر 1973 وانتصار الجيش المصري على قوات الاحتلال الإسرائيلي وظهور بوادر اتفاق سلام مع إسرائيل بدأ الرئيس المصري الراحل أنور السادات يتجه تدريجيًا نحو السماح بعودة التعددية الحزبية، وذلك بعدما عاشت مصر تجربة الحزب الواحد (الاتحاد الاشتراكي) لمدة تقرب من ربع قرن فشكل السادات حزب مصر العربي الاشتراكي ليصبح الحزب الحاكم ونشأ معه عام 1976 حزبا الأحرار (ليبرالي)، والتجمع الوطني (يساري).





ثم في مرحلة لاحقة شكل السادات "الحزب الوطني الديمقراطي تيمنا بتاريخ زعيم الحزب الوطني الشهير قبل الثورة مصطفى كامل فانتقل أعضاء حزبه السابق مصر العربي الاشتراكي إلى الحزب الوطني الجديد.





ومع وضوح معالم التعددية الحزبية المصرية كان أول حزب جديد يبادر بطلب اعتماده هو حزب الوفد الذي تقدم في يناير عام 1978 بطلب السماح له بممارسة العمل الحزبي العلني الأمر الذي أثار استياء السادات وأجهزة الدولة الأخرى التي شنت حملة ضد الحزب ركزت على أنه حزب العهد البائد والفاسد عهد ما قبل الثورة.





وعلى الرغم من ذلك حصل الوفد على موافقة لجنة الأحزاب لتأسيسه في 4 فبراير عام 1978، إلا أن استمرار الحملة الحكومية ضده، والتحذير من أنه سوف يضر التجربة الحزبية الجديدة، دفعت قادة حزب الوفد إلى إعلان تجميد الحزب طواعية بعدما أدرك زعيم الحزب فؤاد سراج الدين أن المقصود هو تجربة حزبية مستأنسه فتم تجميد الوفد في الثاني من يونيو عام 1978، أي بعد قرابة خمسة أشهر فقط من تأسيسه.





وما إن تم للسلطة التخلص من الوفد حتى سعى السادات إلى تشجيع قيام حزبين آخرين أحدهما اشتراكي (هو حزب العمل الاشتراكي)، والثاني ليبرالي (هو حزب الأحرار الاشتراكيين)؛ ليكون الحزب الوطني هو حزب الوسط، فشجع المهندس "إبراهيم شكري" على تشكيل حزب العمل في 11 ديسمبر 1978 (هذا الحزب مجمد حاليًا وتطالب الحكومة بحله بعدما تحول إلى حزب ذي ميول إسلامية)، كما شجع أحد ضباط ثورة يوليو "مصطفى كامل مراد" على تشكيل حزب الأحرار الاشتراكيين.





مرحلة العمل السياسى:

رغم أن قادة الوفد قرروا طواعية تجميد الحزب؛ منعًا لصدام كان متوقعًا مع السلطة، فقد حدثت مضايقات عدة لقادة الوفد، كان أقصاها اعتقال "فؤاد سراج الدين" رئيس حزب الوفد الجديد، ضمن قرارات سبتمبر الشهيرة في عام 1980،التي اعتقل بموجبها عشرات السياسيين المصريين، بناء على قرار من الرئيس السادات.





وفي أعقاب اغتيال الرئيس السادات في حادث المنصة العسكرية الشهير في 6 أول أكتوبر 1980، وتولي الرئيس حسني مبارك (نائب السادات في ذلك الوقت) رئاسة الدولة المصرية بعد استفتاء عام، أطلق الرئيس مبارك سراح المعتقلين السياسيين كافة، واستقبلهم في القصر الجمهوري فاتحًا بذلك عهدًا جديدًا.



