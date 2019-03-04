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حوادث

اقرا الحادثة .. كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا ..عاطل يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نشر قسم الحوادث بموقع «صدى البلد» العديد من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، وأبرز تلك الأخبار الآتى:

اقرا الحادثة .. كلاب
كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا.. تقرير
حكايات ومشاهد مأساوية تعرض لها مواطنون خلال الفترة الأخيرة، بسبب هجوم الكلاب الشرسة والضالة عليهم.. أطفال فى عمر الزهور، وسيدات لا حول لهن ولا قوة .. هجمات شرسة تنتهى فى المستشفيات ومراكز التجميل، تلك المواقف لم تقتصر على الأطفال والسيدات فقط، بل تعرض لها الرجال أيضا. 
اقرا الحادثة .. كلاب
أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل طفل خنقا بعد فشله في اغتصابه والتخلص من جثته في برميل بمنطقة ساقية مكي بالجيزة.

كشفت التحقيقات بإشراف المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية عن التفاصيل الكاملة للجريمة بعد إدلاء المتهم باعترافات تفصيلية، وقال المتهم صابر.م.ص 26 سنة عامل انه يوم الجمعة الماضية وقبل الصلاة بقرابة ساعة أثناء سيره بشارع مجاور لمنزله شاهد المجني عليه أحمد 6 سنوات فقفزت الي ذهنه فكرة اصطحابه الي منزله للتعدي عليه جنسيا وعزز الفكرة خلو المنزل لغياب شقيقته التي تقيم برفقته بالخارج.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، باستدعاء رئيس هيئة سكك حديد مصر، لسؤاله في وقائع حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس وسؤال باقي المسئولين بالهيئة لتحديد مسئولية كل منهم عن الحادث، وذلك استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية.

اقرا الحادثة .. كلاب
شهدت بولاق الدكرور، جريمة بشعة عندما أطلق عاطل الرصاص على زوجته عقب خلافات بينهما فأرداها قتيلة بينما قام 3 من أصدقائه باغتصاب صديقتها بالتناوب فيما بينهم، وتمكنت مباحث الجيزة من ضبط المتهمين.

اقرا الحادثة .. كلاب
باع دينه وخسر دنياه لشيطانه الذي تملّكه وفرض عليه وساوسه الذي ألقت به التهلكة، لم يتذكر لحظة حقوق والديه عليه ولم يؤنِّبه ضميره ولو لدقيقة ليتراجع عن جريمته المنكرة، لم يرجع بخياله للحظة واحدة ليتذكر حقوق والده عليه وأفضاله تجاهه، ولم يتذكر والده الذي عاش دنياه شقيانا في الارض ليوفر له ولأشقائه حياة كريمة، دهس صلة الرحم بل قتلها بقتله لأبيه مع سبق الإصرار والترصد، لم يتذكر قول ربه "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة" فتناسي هذه الآية الكريمة واظهر لوالده جناح المعصية والشدة.

اقرا الحادثة .. كلاب
قرر المستشار محمد سلامة رئيس نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار أحمد حنفي المعامي العام الأول، إخلاء سبيل صاحب كلبين هجما على شخص في التجمع الأول وتسببا في إصابته بإصابات بالغة، بكفالة 2000 جنيه، وحبس الخفير 4 أيام على ذمة التحقيق لتركه البوابة.
اقرا الحادثة .. كلاب

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