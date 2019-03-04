اقرا الحادثة .. كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا ..عاطل يستعين بأصدقائه لقتل زوجته واغتصاب صديقتها ببولاق الدكرور

باع دينه وخسر دنياه لشيطانه الذي تملّكه وفرض عليه وساوسه الذي ألقت به التهلكة، لم يتذكر لحظة حقوق والديه عليه ولم يؤنِّبه ضميره ولو لدقيقة ليتراجع عن جريمته المنكرة، لم يرجع بخياله للحظة واحدة ليتذكر حقوق والده عليه وأفضاله تجاهه، ولم يتذكر والده الذي عاش دنياه شقيانا في الارض ليوفر له ولأشقائه حياة كريمة، دهس صلة الرحم بل قتلها بقتله لأبيه مع سبق الإصرار والترصد، لم يتذكر قول ربه "ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وتخفض لهما جناح الذل من الرحمة" فتناسي هذه الآية الكريمة واظهر لوالده جناح المعصية والشدة.



