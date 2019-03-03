خبير تكنولوجي: معلومات السوشيال ميديا مضللة

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا معلومات، إن معلومات السوشيال ميديا "مضللة" وتتحول إلى "نقمة" تهدد الدولة، مشيرًا إلى أن ثقافة جمهور السوشيال ميديا بحاجة للإصلاح.



وأضاف الخبير التكنولوجي خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، أن 10% من معلومات السوشيال ميديا معلومة المصدر و90 % "لقيطة"، موضحًا أن معلومات السوشيال ميديا سريعة الانتشار.



وتابع أن آليات الفيسبوك تمكن أصحاب النفوس السيئة الوصول إلى الفئة التي تريدها بالتحديد، وتوجه لها ما تحتاجه من أخبار، مشيرا إلى أن صفحات السوشيال ميديا تستدرج المواطنين لإقناعهم بكل ما يتم نشره لكسب ثقتهم على المدى الطويل.

