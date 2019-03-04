سقوط 6 متهمين بقتل شابين في إطلاق الرصاص على أتوبيس بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام القبض على 6 متهمين في واقعة قتل شابين عقب إطلاق مسلحين الرصاص على أتوبيس ركاب بسبب تجدد خصومة ثارية بين عائلتي رابح والزيدي بمدينة اوسيم.





تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا بإطلاق أعيرة نارية أمام الإدارة التعليمية وسقوط ضحايا، انتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث قطاع الشمال، وتبين من الفحص مقتل شخص وإصابة آخر، وتم نقله لمستشفى أوسيم إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.





وأفادت التحريات الأولية أن خصومة ثأرية قديمة بين عائلتي رابح والزيدية تجددت مرة اخرى وقام شابين من إحدى العائلتين باستقلال دراجة نارية ومطاردة أتوبيس يستقله شخص من العائلة الأخرى وامطراه بوابل من النيران ما أسفر عن مقتل الشاب المستهدف من عائلة رابح وآخر ليس من طرفي الخصومة من عائلة الخرصة وفر المتهمان هاربان.





وأضافت التحريات أنه في أواخر عام 2016 وقعت مذبحة بقرية الزيدية باوسيم راح ضحيتها 4 اشخاص بينهم 3 من عائلة رابح وفي أول ديسمبر 2018 قضت محكمة جنايات الجيزة بالاعدام شنقا لـ 3 متهمين وقضت بأحكام تتراوح بين السجن المؤبد و 10 سنوات لـ 7 آخرين من العائلتين، وبعد مرور قرابة شهرين علي صدور أحكام الإعدام والسجن تجدد الثار ليسقط قتيلا جديدا من عائلة رابح واخر تصادف وجوده بموقع إطلاق النيران ليس من طرفي الخصومة كما تبين ان الثأر بين العائلتين بدأ في عام 1994.





وشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية الجناة من خلال مناقشات شهود العيان، تم تحرير محضر بالواقعة واحيل الي النيابة العامة التي تولت التحقيق والتي أصدرت قرارا بضبط وإحضار 8 متهمين من عائلة الزيدي بعد استهدافهم قتل ممدوح رابح أثناء ذهابه لعمله ما أسفر عن مقتل سائق الأتوبيس .



