شبكة سند تصدر فيلما قصيرا عن الشيخ الصوفي أبو حراز

أصدرت شبكة سند إحدى مبادرات مؤسسة طابة للأبحاث والاستشارات برئاسة الحبيب علي الجفري فيديو قصير بعنوان " رحيل مائة عام من سيناء"عن الشيخ سليمان أبو حراز الذي استهدفته الجماعات الإرهابية في سيناء.



وكتب الجفري، عبر صفحته على الفيسبوك معلقا على الفيديو " شيخٌ زاهدٌ عابد يتجاوز عمره المائة عام، سليم الصدر مُحبًا للخير داعيًا إلى الله ورسوله، يُقتل غدرّا بسبب كلمة حق قالها، لتنطلق منها الشرارة الأولى لـ مذبحة مسجد الروضة ويسقط شهيدها الأول قبلها بعامٍ كامل.



واستشهد أبو حراز في الخامس من يوليو لعام 2015، وهو ابن قبيلة السواركة، والذي يعتبره أهالي سيناء، علامة من علامات التدين والزهد.



وكان أبو حراز قد تجاوز عمره المائة عام، والذي يسكن منطقة المزرعة في جنوب العريش، والمعروف بكلامه الطيب والبساطة في توصيل المعلومة لأصحاب الحاجات الدنيوية، ومن يسلكون الطريق إلى الله، وكانت طريقته البسيطة في توصيل تعاليم الدين الوسطي سببًا في تولد العداء بينه والجماعات التكفيرية بشمال سيناء، والتي تطلق على نفسها تنظيم أنصار بيت المقدس، فاختطفته وقتلته.





