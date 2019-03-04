مرشح للرئاسة الجزائرية يضيع توكيلات المواطنين لخوض الانتخابات

أعلن رشيد نكاز المرشح للانتخابات الرئاسية في الجزائر أنه أضاع سيارة تحمل كمية من الاستمارات التي تحمل إمضاءات المواطنين لتوكيله للترشح. الأمر الذي يعني رفض اوراق ترشحه من قبل المجلس الدستوري.



وبحسب قناة "روسيا اليوم"، تسببت إضاعة نكاز للاستمارات في فشله في إيداع ملفه للترشحن بسبب عدم توافر العدد الكافي من الاستمارات الموقعة من قبل المواطنين.



وأشارت القناة إلى أن الأمر ذاته تكرر مع نكاز من قبل في انتخابات 2014، حيث قال إن السيارة التي تحمل الاستمارات اختفت.



جدير بالذكر أن اليوم هو الأخير لتقديم المرشحين أوراقهم لخوض سباق الرئاسة في الجزائر.

