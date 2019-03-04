وزير التموين: تحديد سعر القمح المحلي نهاية الأسبوع.. وبرلمانى: القمح المصري الثاني عالميا من حيث الجودة.. شعلان: أسعار التوريد تتم من المكاتب.. وزايد يطالب بـ 1000 جنيه للأردب

رائف تمراز: القمح المصري الثاني عالميا من حيث الجودة.. ويحتاج لأسعار عادلة

محمود شعلان: أسعار توريد القمح تتم من المكاتب.. ويطالب بسعر مناسب لإرضاء الفلاح

محمود زايد يطالب أن تكون 1000 جنيه قيمة توريد أردب القمح



أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أنه جارِ تحديد سعر القمح المحلي للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل، حيث من المقرر الوصول الى سعر عادل للقمح المحلى نهاية الأسبوع الجارى، ثم بعد ذلك عرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بالسعر، قائلا: نأمل أن يكون فى اجتماع مجلس الوزراء المقبل.



وفى هذا السياق، طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة من ممثلى وزارة الزراعة وكذلك التموين، ولجنة الزراعة بمجلس النواب إضافة إلى ممثلي الاتحاد التعاونى للفلاحين والاتحاد التعاونى للجمعيات الزراعية، وتحديد سعر توريد مناسب لمحصول القمح.



وطالب تمراز، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بتحديد سعر القمح على متوسط 12 شهرا وليس على متوسط 3 أشهر تطبيقا لتحديد أسعار القمح العالمية، موضحا أن الدولة تنتج حوالى 9 ملايين طن من القمح، وتشترى من 2.5 لـ 3 ملايين طن، بالرغم من أن جودة القمح المصرى تحت المركز الثاني عالميا بعد جودة القمح الفرنسي.



وتابع: يتم خلط القمح المصرى بالقمح المستورد لرفع جودة الأخيرة حتى يتسنى استعماله" يجب شراء القمح المصرى بأسعار أعلى من الأسعار العالمية للقمح.



ومن جانبه، قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية تتم من المكاتب، مطالبا النزول لأرض الواقع ومعرفة التكلفة الحقيقية لإنتاج محصول القمح الذى يدفعه الفلاح المصرى طيلة موسم الزراعة.



وتابع شعلان خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، يجب تحديد هامش ربح مناسب للفلاح المصري الذي لا يمتلك عملا آخر غير الزراعة، مشيرا إلى قيام الدولة بتحديد هامش ربح بسيط للغاية للفلاح وعلى الجانب الآخر تقوم استيراد محصول القمح بملايين الدولارات.



وأضاف القمح المصرى جودتها أفضل بكثير من القمح الذي يتم استيراده من الخارج، معقبا على الحكومة الإنصات وتنفيذ متطلبات أعضاء مجلس النواب قائلا: "احنا بنمثل الفلاحين والمواطنين احنا نواب فى الشارع وعلى الاسفلت وعارفين المشاكل لو تمت ترجمت مقترحاتنا هتتحل على الأقل نسبة 50% من المشاكل".



وطالب عضو لجنة الزراعة أن يتم تشكيل لجنة من ممثلى وزارتي الزراعة والمالية ولجنة الزراعة بمجلس النواب وجمعية التعاونيات وأيضا جمعية الاصلاح الزراعى لتحديد سعر توريد القمح قائلا:" الناس دى لازم تكون موجوده فى اللجنة لأنها تمثل شريحة كبيرة من الشعب وهى شريحة الفلاحين".



وفى ذات السياق طالب النائب محمود زايد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب أن يكون سعر توريد "أردب القمح" 1000 جنيه، مؤكدا زيادة مستلزمات الإنتاج الزراعية.



وأكد زايد على ضرورة أن يشارك ممثلو لجنة الزراعة بمجلس النواب مع وزارتي الزراعة والمالية لتحديد سعر مناسب لتوريد القمح، مضيفا كافة مستلزمات إنتاج القمح ازدادت بما فيها العمالة والميكنة وباقي المستلزمات.



وتابع قائلا: "بدل ما ادعم الفلاح الأجنبى أدعم الفلاح المصري واشجعه على الزراعة بدل ما يوقفها".