حزمة توصيات فنية من الزراعة لزيادة إنتاج محاصيل التين والزيتون

أصدرت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، حزمة من التوصيات الفنية الشهرية لشهر مارس 2019 الخاصة بزراعات التين - الزيتون، لزيادة الإنتاج والحفاظ على جودة المحصول.





وأوصت الإدارة بضرورة التخلص من نواتج التقليم نهائيًا خارج الحقل وعدم استخدامها في عمل السنادات للأشجار نهائيا، والاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى في المخلبي.





أما فيما يخص نظام التسميد للأراضي التى تروى بالتنقيط، أكدت الإدارة على أن تكون الرية الأولى بواقع 20 كجم سلفات نشادر + 2 كجم سلفات بوتاسيوم + 1 كجم سلفات ماغنسيوم، والرية الثانية بواقع 2 كجم سماد مركب 19-19-19، والرية الثالثة بواقع 1 كجم سلفات منجنيز + 1 كجم سلفات حديد + 1 كجم سلفات زنك، والرية الرابعة بواقع 3 لترات (حمض النيتريك – الفوسفوريك – الكبريتيك).



