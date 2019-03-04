وزير الرياضة: لابد من تكاتف الجميع لإنجاح بطولة الأمم الأفريقية.. فيديو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن شباب مصر فى الإسكواش شرفوا مصر والعرب بعد فوزهم اليوم ببطولة العالم رجال وسيدات.



وأضاف صبحي، فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت بأنه لابد من تكاتف الجميع سواء أجهزة أمنية وإعلام وجمهور حتى تخرج البطولة الإفريقية فى أبهى صورها أمام العالم.



وأردف: "دور المسؤولية المجتمعية على نجوم الكرة كبير لما لهم من تأثير شديد على جمهورهم فالجمهور يقلد تصرفات نجمه لذا لابد على الجميع توخي الحذر".



وأكمل: "رفع العلم المصرى بهذا الشكل فى بطولات العالم فى الإسكواش شيء نفخر به جميعًا ولا يضاهيه ملايين الجنيهات".