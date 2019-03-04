حظك اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠١٩

حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التي تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها خبيرة الأبراج عبير فؤاد تقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠١٩.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.

مهنيا وماليا: اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

ماليا: عطارد في برجك يمنحك كل مقومات التفاوض والقدرة على تحقيق مكاسب.

اجتماعيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يمنحانك ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.

اجتماعيا وعائليا: اليوم تبدو جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة وتميل أيضا للتصرف بإيجابية.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

ماليا: فينوس والقمر في منزل المال ويمكنك أن تحقق اليوم مكاسب بما لديك من عقل ومنطق سليم.

مهنيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في منزل العلاقات وقد يحمل لك ذلك تفاهم أفضل.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تعطي انطباعا ساحرا وأن تترك أثرا في النفوس.

عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عائليا: القمر معاكس في منزل العائلة، وإذا استفزك أحد الأقارب عليك أن تتحكم في عصبيتك.

عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة.

عائليا وعاطفيا: تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

اجتماعيا: القمر في منزلك السادس وتستطيع أن تحقق تواصلا جيدا إذا استفدت من أخطاء الماضي.

مهنيا وعاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للعطاء، وإذا كنت متزوجا حاول أن تصبر وأن تتفاهم مع شريك حياتك.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.

اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.

ماليا: القمر في منزل المدخرات وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.

اجتماعيا وعائليا: تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكّر عليك صفو حياتك.

عاطفيا: فينوس والقمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.

