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حظك اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠١٩

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:00 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
حظك اليوم وتوقعات الأبراج من الأمور التي تشغل بال العديد من الأشخاص، ما يدفعهم إلى قراءتها خبيرة الأبراج عبير فؤاد تقدم توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين ٤ مارس ٢٠١٩.

الحمل
من21/3 إلى 20/4
عاطفيا واجتماعيا: فينوس والقمر في منزل الأصدقاء يمدك بروح تفاؤل ورغبة في الانطلاق.
مهنيا وماليا: اليوم مناسب لمتابعة نشاط محبب يعود عليك بالنفع أو لدراسة فكرة مختلفة ومميزة.

الحوت
من 20/2 إلى 20/3
ماليا: عطارد في برجك يمنحك كل مقومات التفاوض والقدرة على تحقيق مكاسب.
اجتماعيا وصحيا: القمر في منزل الصحة وعليك أن تتحرك بحذر.. كن كتوما ومتعقلا وانتبه لصحتك وسلامتك.

الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: فينوس والقمر في برجك يمنحانك ثقة بالنفس وقدرة على التواصل مع من تحب.
اجتماعيا وعائليا: اليوم تبدو جاهزا لاتخاذ قرارات صائبة وتميل أيضا للتصرف بإيجابية.

الجدي
من 22/12 إلى 20/1
ماليا: فينوس والقمر في منزل المال ويمكنك أن تحقق اليوم مكاسب بما لديك من عقل ومنطق سليم.
مهنيا وعاطفيا: الشمس وعطارد في منزل العلاقات وقد يحمل لك ذلك تفاهم أفضل.

القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات ويساعدك ذلك أن تعطي انطباعا ساحرا وأن تترك أثرا في النفوس.
عاطفيا: الوضع الفلكي يمنحك فرص متعددة للعيش سعيدا وتعبر عن مشاعرك ببلاغة.

العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عائليا: القمر معاكس في منزل العائلة، وإذا استفزك أحد الأقارب عليك أن تتحكم في عصبيتك.
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يسبب لك إزعاجا.. حاول ألا تبالغ في مشاعر الأسى وقاوم التشوش والانفعال.

الميزان
من 23/9 إلى 22/10
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الخامس يعدك بالسهولة واليسر وتعلن عن مواهبك ببساطة.
عائليا وعاطفيا: تجد سعادتك الحقيقية في كل ما تقدمه من جهد وعطاء لصالح الأخوة والأحباب

العذراء
من 23/8 إلى 22/9
اجتماعيا: القمر في منزلك السادس وتستطيع أن تحقق تواصلا جيدا إذا استفدت من أخطاء الماضي.
مهنيا وعاطفيا: تبدو أكثر استعدادا للعطاء، وإذا كنت متزوجا حاول أن تصبر وأن تتفاهم مع شريك حياتك.

الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن تتجنب العصبية كي لا تؤدي لاشتباكات زوجية.
اجتماعيا ومهنيا: القمر في مواجهة برجك يطالبك أن تتحلى بالصبر إذا اعترضت طريقك العقبات.

السرطان
من 22/6 إلى 22/7
عاطفيا: الشمس وعطارد في منزل الحظ يساعدانك على استعادة سلامك وهدوءك النفسي.
ماليا: القمر في منزل المدخرات وتبدو اليوم مستعدا لتوضيح سلامة موقفك المالي وتكسب التأييد.

الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحظ مما يجعلك تبدو أكثر قدرة على إظهار مشاعر الحب والحنان.
اجتماعيا وعائليا: تؤثر فيمن حولك وتعلمهم بلطف وتكسب التأييد ويحيط بك المعجبون من كل جانب.

الثور
من 21/4 إلى 21/5
اجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق وعليك ألا تدع الشكوك تسيطر عليك وتعكّر عليك صفو حياتك.
عاطفيا: فينوس والقمر في وضع معاكس ولكي تمر الأمور بسلام كن مستعدا لتقديم بعض التنازلات.

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