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عمرو أديب يفجر مفاجأة حول اتفاقية الشيطان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:34 ص
صدى البلد
حسام الحارتي
حذر الإعلامي عمرو أديب، من حدوث عمليات جديدة للتنظيم الإرهابي "داعش" ، وخصوصا العائدين من الحروب قائلا: "النهاردة يمر 13 سنة على تواجد داعش".

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن اتفاقية الشيطان تحدث الآن من خلال تسليم السلاح وترك داعش الأراضي المسيطرة عليها، موضحا أن سوريا شهدت العديد من تلك الاتفاقيات خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن دول أوروبا قررت عدم استلام الأشخاص العائدين من الحروب مع التنظيم الإرهابي داعش، مضيفا أن تلك الفئة تتميز بمهارة عالية للغاية".

وتابع: "هنشوف العمليات الارهابية لداعش، خلال الفترة المقبلة من خلال اتفاقية الشيطان بين سوريا، العراق، والأمريكيين، والأتراك عن طريق تسليم الأراضي والذهاب خارجها". 

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