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برلمان

نشرة أخبار البرلمان .. عبد العال: اعتبار القدس عاصمة إسرائيل خرق وتحدٍ لكل الأعراف.. موازنة البرلمان لـ هيئة محو الأمية: الـ300 مليون جنيه بتروح فين؟

الإثنين 04/مارس/2019 - 12:30 ص
أسامة علي

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