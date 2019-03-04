نشرة أخبار البرلمان .. عبد العال: اعتبار القدس عاصمة إسرائيل خرق وتحدٍ لكل الأعراف.. موازنة البرلمان لـ هيئة محو الأمية: الـ300 مليون جنيه بتروح فين؟

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرِّائه على كل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الأحد 3 مارس:رئيس البرلمان من الأردن: اعتبار القدس عاصمة إسرائيل خرق وتحدٍ لكل الأعرافبرلماني: القمح المصري الثاني عالميا من حيث الجودة.. ويحتاج لأسعار عادلةخطة البرلمان توصي النقل بعدم ازدواجية رسوم الوزن الزائدموازنة البرلمان لـ هيئة محو الأمية: الـ300 مليون جنيه بتروح فين؟البرلمان يطالب الهيئة القومية للأنفاق بكشف مصير الـ 2 مليار جنيه لتحويل المرافق%82 من قراء صدى البلد يؤيدون مقترح استغلال السجناء في تعمير الصحراءبرلمانية: اختيار مصر كمنصة لإطلاق الشمول المالى يرجع لاهتمام الرئيس بالشبابمطالب بتحديد موعد التصويت على مشروع قانون ضم العاملين على الصناديق الخاصة إلى الموازنةموازنة النواب تطالب ممثل التعليم ببيان عمل 11 مركزا للبحث العلمي