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ريهام سعيد تهاجم قنوات الإخوان بقوة على الهواء.. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:30 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
محمد القاضي
هاجمت الإعلامية "ريهام سعيد"، القنوات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين علي الهواء.

وقالت "سعيد"، خلال تقديمها برنامج "صبايا"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: «فيه ناس طلعت برة مصر علشان مش عاجبها مصر، وبتتكلم عن مصر علشان تحرض المصريين»، متسائلة،: «فين الدور الوطني في إني أطلع أعيش في بلد غريبة وطول الوقت أشتم في الدولة».

وأضافت: «إنتوا عايزينا نخرب في بلدنا علشان تتقلب دمار تاني والمحلات تتسرق وننزل الشارع ونحرق بلدنا، الكلام دا بعينكم ولا هتقدروا تعملوا حاجه ولا فيه حد هيسمعلكم وأنا شخصيا هفضل وراء الناس لحد ما يبطلوا يتفرجوا علي السم في العسل الذي تقدموه»، متابعة: «بلاش تسمعوا للناس المغرضين اللي عايزة تخرب البلد».

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