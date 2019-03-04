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رياضة

حسام عرفات: محمد محمود سيكون أفضل لاعب في مصر .. فيديو

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:22 ص
صدى البلد
عمر سلامة
قال حسام عرفات لاعب نادي وادي دجلة عقب الفوز على إنبي اليوم، إن النادي تأثر في البداية برحيل محمد محمود إلى النادي الأهلي، مضيفا عبر "أون سبورت" أن محمد محمود سيكون أفضل لاعب في مصر قريبا.

وتابع: "أتمنى له العودة من الإصابة سريعا ويستحق المكانة التي حصل عليها منذ 3 سنوات، هو لاعب رائع وتأثرنا بكل تأكيد من رحيله".

وتابع: "أحمد الله على الانتصار على إنبي.. نحن نتعب ونجتهد وكل ذلك نتاج لما يحدث من الجهاز الفني".

وأكمل حديثه قائلا: "المدرب تاكيس جونياس والجهاز الفني يبذلون مجهودا كبيرا ويقومون بتحليل أدائنا عقب كل مباراة".

وأشار: "الأمر ليس مجرد الانتصار فقط بل الأداء أيضا في المباراة الماضية، ورغم الانتصار على النجوم المدرب عنفنا عقب اللقاء بسبب الأداء".

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