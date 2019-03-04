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ثقافة

40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها

الإثنين 04/مارس/2019 - 08:02 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
إذا كنت من عشاق التراث وترغب في جولة للتعرف على تاريخ الواحات المصرية وتراثها في مكان واحد، ننصحك بزيارة واحدة إلى المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات البحرية في محافظة الوادي الجديد.

المتحف الذي قامت كاميرا موقع "صدى البلد" بزيارته، أسسته الأنثروبولوجية المصرية الكبيرة د.علية حسن حسين، وذلك في 2 أبريل من عام 2002، وهي من أشهر واكبر علماء الأنثروبولوجيا في مصر والوطن العربي.

وطبقا لما رصدناه وعرفناه من المقتنيات، فإن د.علية من فرط حبها للتراث الواحاتي، لذلك سعت لدي الآثار حتى تمكنت من الحصول على موافقة رسمية بإقامة المتحف في منزل أثري يرجع لعام 1109م وضمن مكونات قرية القصر الإسلامية هناك، ورممته على نفقتها الخاصة.

ويضم المتحف عشرات الصور الفوتوغرافية والنماذج التي تكشف جوانب كثيرة من تراث الواحات، واذا ما زرت المتحف ستجد الحاجة أم فؤاد لتشرح لك بسرعة ومعلومات دقيقة تاريخ المنطقة وأبرز مكوناتها الثقافية،خاصة الملابس والأزياء والمشغولات،ومجسمات للعادات والتقاليد في جميع الواحات المصرية.

ومن أبرز المقتنيات التي رصدناها هناك أدوات حلاق قديمة جدا،ومنتجات الخوص وجريد النخل والخزف
ونماذج للفوانيس التي كانت تستخدم في الإضاءة،وصور ووثائق توضح نظام القرابة والتنظيم السياسي التقليدي للقرية.

كما يضم المتحف أيضًا مجموعة صور لمؤسسة المتحف د.علية حسين التي لقبت ببنت الصحراء،ونموذج لفرن تقليدي لإنتاج الخبز،وصور للدكتور أحمد فخري عالم الآثار الراحل،والذي قضي سنوات كثيرة من عمره لدراسة تاريخ وآثار الواحات المصرية،وخاصة في الوادي الجديد.
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها
40 صورة تحكي قصة المتحف الإثنوغرافي لتراث الواحات..أسسته بنت الصحراء على نفقتها

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