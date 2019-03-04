مرشح جزائري يقدم قريبه بديلًا عنه للانتخابات بعد إضاعته التوكيلات

في سابقة غريبة، أثار المعارض الجزائري ومرشح الرئاسة، رشيد نكاز، جدلًا كبيرًا بعد تقديمه ابن عمه بديلا عنه في السباق الرئاسي، وذلك بعد أن أعلن أنه أضاع سيارة تحمل كمية من الاستمارات التي تحمل إمضاءات المواطنين لتوكيله للترشح.



وحسبما ذكرت "إرم نيوز" فإن نكاز لجأ إلى إيداع ملف ترشحه باسم قريب له يدعى رشيد نقاز، وهو ما أصاب الشارع الجزائري بحالة ذهول.



وقال نقاز، في مؤتمر صحفي، إنه "جرى ترشيحي بدلا عن رشيد نكاز، لأنّ المجلس الدستوري اشترط إقامة المرشح 10 سنوات في الجزائر، وهو ما لم يتوفر في قريبي رشيد“. وتابع ”أنا من مواليد العام 1974، وانحدر من منطقة الشلف".

