زعيم المعارضة الفنزويلي يبدأ رحلة عودته إلى بلاده متحديا مادورو

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مساء أمس الأحد، مغادرة بلدة ساليناس الساحلية الإكوادورية، واعتزامه العودة لبلاده لتزعم احتجاجات جديدة ضد الرئيس نيكولاس مادورو.



وقام جوايدو بجولة في دول أمريكا اللاتينية، خلال الأيام الماضية، بهدف كسب تأييد دولي، حيث غادر ساليناس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإكوادوري إلى مدينة جواياكيل، بعد الاجتماع مع الرئيس الإكوادوري لينين مورينو، الذي جرى، أول أمس السبت.



وخرق جوايدو حظرا قضائيا على سفره، الأسبوع الماضي، عندما عبر الحدود إلى كولومبيا لتنسيق الجهود هناك لإدخال مساعدات إنسانية إلى فنزويلا على الرغم من منع قوات الجيش الموالية لمادورو قافلة من شاحنات المساعدات من الدخول.