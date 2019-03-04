أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 3-3-2019





شهد يوم الأحد 3 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أهمها يخص الفريق الأول للكرة الطائرة الذي فاز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة .وإليكم أخبار الأهلي :