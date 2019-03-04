أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 3-3-2019

شهد يوم الأحد 3 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أهمها يخص الفريق الأول للكرة الطائرة الذي فاز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وتصدر الدوري الممتاز للكرة الطائرة .
وإليكم أخبار الأهلي :
- الأهلي يهدي درع النادي وتيشيرت الفريق للسفير الألماني بالقاهرة
- بشرى لجماهير القلعة الحمراء.. وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي أمام بتروجت
- الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت
- الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب
- قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا
- طائرة الأهلي تتصدر المركز الأول بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1
وإليكم أخبار الأهلي :
- الأهلي يهدي درع النادي وتيشيرت الفريق للسفير الألماني بالقاهرة
- بشرى لجماهير القلعة الحمراء.. وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي أمام بتروجت
- الإصابات تواصل ضرب الأهلي .. إصابة جديدة قبل 24 ساعة من مواجهة بتروجت
- الأهلى والزمالك ينافسان بطل قطر لضم نجم المغرب
- قنديل رئيسا لبعثة الأهلي في الكونغو استعدادا لمواجهة فيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا
- طائرة الأهلي تتصدر المركز الأول بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1