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أخبار العالم

مقتل العشرات في قصف للتحالف الدولي بالفوسفور بسوريا

الإثنين 04/مارس/2019 - 01:18 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الأحد، بأن عددًا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم في قصف للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 

وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية إن "طيران التحالف الأمريكي قصف بالفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباجوز الممتدة على الحدود السورية العراقية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال وجرح آخرين".

وأوضحت المصادر، أن التحالف الدولي قصف أمس بقنابل الفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباجوز، حيث يوجد المئات من المدنيين الذين يحتجزهم تنظيم “داعش” الإرهابي دروعا بشرية.

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