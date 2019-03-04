مقتل العشرات في قصف للتحالف الدولي بالفوسفور بسوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس الأحد، بأن عددًا من الأشخاص بينهم نساء وأطفال، لقوا مصرعهم في قصف للتحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.





وقالت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية إن "طيران التحالف الأمريكي قصف بالفوسفور الأبيض منطقة مزارع الباجوز الممتدة على الحدود السورية العراقية، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء غالبيتهم من النساء والأطفال وجرح آخرين".



