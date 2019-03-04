السنباطي: صحة المواطن تنال اهتمامًا كبيرًا من جانب الدولة

قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة إن صحة المواطن المصري أصبحت تنال اهتماما كبيرا من جانب الدولة المصرية، بالإضافة إلى ضبط النمو السكاني، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة المصرية.





وأضافت خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الدولة تسعى جاهدة من أجل تقليص الزيادة السكانية، وذلك من خلال إتاحة خدمة تنظيم الأسرة على كافة أنحاء الجمهورية.



