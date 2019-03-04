بعد 14 عاما من المطاردة .. القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا.. فيديو

أذاعت فضائية "يورونيوز"، فيديو يفيد أنه بعد 14 عاما من المطاردة تم القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا.



وأوضحت أن الشرطة الإيطالية ألقت القبض على أحد قادة جماعة "كامورا" الإجرامية في مدينة نابولي بعد 14 عامًا قضاها هاربًا من السلطات.



وأشارت إلي أنه صدرت مذكرة توقيف دولية بحق ماركو دي لاورو (38 عامًا) عام 2006 كما وُضع على اللائحة الإيطالية كثاني أكثر المجرمين المطلوبين للعدالة بعد زعيم المافيا الصقلي ماتيو ديسينا دينارو.



وأبرزت أنه في عملية شهدت مشاركة 150 من أفراد الأمن الإيطالي، تمت مداهمة شقة دي لاورو في نابولي وألقي القبض عليه أثناء تناوله للباستا بصحبة زوجته وقطتيه.



ولم يقاوم دي لاورو السلطات حتى تم اقتياده إلى مركز للشرطة وسط حراسة أفراد الشرطة.



