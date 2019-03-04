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منوعات

2021 عام الجنون.. تقنية جديدة للتواصل مع الموتى

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
كريم جمال
كشفت مجموعة من العلماء عن قدرة التواصل فى عام 2021 مع الموتى، عن طريق جمع ومعالجة معلومات عن شخص خلال حياته.

وبحسب سبوتنك، من أجل "إحياء" شخص ما، طور العلماء تقنية، التي يجب أن تكون قادرة على محاكاة الشخص أو خلق صورة الهولوغرافية للشخص المتوفى.

وتعتمد هذه التقنية، خلال حياة الشخص، بجمع معلومات حول هذا الموضوع، وأسلوب حياته، وعاداته، وشخصيته، والطعام المفضل، وعدد كبير من المعلومات الأخرى.

وبعد جمع ومعالجة هذه المعلومات، يتم وضعها في "صورة رقمية" (نسخة ظاهرية عن الشخص المتوفي تطابق مظهره الحقيقي) ويمكن التحدث إليها وتبادل الأراء.

ووفقا للعلماء، فإن هذا النهج سيكون مهما جدا في الجانب الاجتماعي، وذلك بسبب أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون تخطي الحزن الناتج عن فقدانهم لأشخاص مقربين منهم.

والسلبية الوحيدة لهذه التقنية هي سعرها، حيث يعتقد الخبراء، أنها سوف تكون مكلفة للغاية "خلق" حياة ثانية لشخص متوفي.

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