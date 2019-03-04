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رياضة

النقاز عقب فوز الزمالك على بترو أتليتكو: نرغب في الانتصار على جور ماهيا الكيني

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:53 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
شدد حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تركيز فريقه الشديد الآن ورغبة جميع اللاعبين في الفوز على جور ماهيا الكيني في المباراة المقبلة من أجل المنافسة بقوة على التأهل من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وأضاف النقاز، خلال تصريحات تلفزيونية، أن في الذهاب بترو أتليتكو أغلقوا الجبهة اليمنى لذلك لم نظهر بالشكل الهجومي المطلوب، ولكن جميع اللاعبين كانوا في حالة عالية من التركيز خلال مباراة العودة خاصة في الدفاع واستطعنا تحقيق الفوز".

وأكمل نجم الزمالك : "يجب أن نلعب بثقة في المباراة المقبلة ضد جور ماهيا لتحقيق الفوز والاستمرار في المنافسة على بطاقة التأهل".

ووجه النقاز رسالة الى الجمهور، مشيرا خلالها الى أن الزمالك يحتاج الى دعم الجمهور بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن، الزمالك في الجولة المقبلة سيلعب ضد جور ماهيا في برج العرب، قبل أن يسافر إلى الجزائر ليختتم مبارياته في المجموعة ضد نصر حسين داي.

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