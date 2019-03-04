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سحر السنباطي: 1.5 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل حتى الآن

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:11 ص
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي ،
حسام الحارتي
قالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن هناك ما يقرب من 1.5 مليون أسرة ضمن برنامج تكافل، موضحة أن وزيرة الصحة أصدرت قرارًا بمنحهم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن تنظيم الأسرة المصرية، يتم من خلال التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى الكثير من الحملات وعلى رأسهم حملة "2 كفاية".

وأكدت أن الوزارة تعتمد على التوعية الصحة في برنامج تنظيم الأسرة، متابعة: ستقل نسبة وفاة الأمهات بنسبة 25%، والأطفال بنسبة 20% في حالة اتباع وسائل تنظيم الأسرة التي تهدف إلى توفير نظام أسري وصحي جيد.

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