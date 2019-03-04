ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:38 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإرهاب تستهدف الإعلام المصري بنسبة 30% وبرنامج "على مسئوليتي" بنسبة 70%.

وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قنوات الإرهاب تركز على البرنامج بنسبة 70% من إجمالي استهداف الإعلام المصري.

وأضاف موسى، أن استهداف برنامج "على مسئوليتي" بسبب الإيمان بالبلد والرسالة التي يقدمها البرنامج والإيمان بالشعب ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونوه موسى إلى أن استهداف قنوات الإرهاب للبرنامج لا تؤثر في البرنامج أو الجمهور المتابع، مطالب من الجميع بعدم إعادة نشر فيديو لا يعرف مصداقيته أو معلومة تخص أحدا دون التأكد منها بهدف الحفاظ على كيان الدولة.

ترشيحاتنا

أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

أخيرا ذهبت لعنة مومو.. مخترع منحوتة الرعب يعلن نهايتها لأطفال العالم

احتراق 15 فدانا من زراعات القصب جنوب الأقصر

تعليق نارى لـ هاني شاكر بعد فوز الزمالك

النقاز عقب فوز الزمالك على بترو أتليتكو: نرغب في الانتصار على جور ماهيا الكيني

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

الزراعة تعلن اكتشاف نوع جديد من إنفلونزا الطيور ..فيديو

نبيل الحلفاوى يعلق على فوز الزمالك أمام بترو أتليتكو

تعليق ناري من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو

أول تعليق من المطربة السورية أصالة بعد طلب حصولها على الجنسية المصرية

قطع لسان الإخواني السليط .. معتز مطر بطل الافتراءات وأيقونة التناقضات

الوزراء يعلق على شائعة تعيين وزير جديد للنقل .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟