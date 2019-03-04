أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قنوات الإرهاب تستهدف الإعلام المصري بنسبة 30% وبرنامج "على مسئوليتي" بنسبة 70%.



وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن قنوات الإرهاب تركز على البرنامج بنسبة 70% من إجمالي استهداف الإعلام المصري.



وأضاف موسى، أن استهداف برنامج "على مسئوليتي" بسبب الإيمان بالبلد والرسالة التي يقدمها البرنامج والإيمان بالشعب ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة والشرطة والقضاء والرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونوه موسى إلى أن استهداف قنوات الإرهاب للبرنامج لا تؤثر في البرنامج أو الجمهور المتابع، مطالب من الجميع بعدم إعادة نشر فيديو لا يعرف مصداقيته أو معلومة تخص أحدا دون التأكد منها بهدف الحفاظ على كيان الدولة.