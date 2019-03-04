رانيا هاشم: أفريقيا بدأت مشوار التنمية منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد.. فيديو

قالت الإعلامية رانيا هاشم، إن قارة أفريقيا بدأت مشوار التنمية منذ أن تولت مصر برئاسة الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي.



وأضافت "هاشم"، خلال تقديمها برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الرئيس السيسي التقى رئيس منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقة صباح الأحد، بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء علي أهمية الدور الذي تقوم به مصر على المستوى العالمي والأفريقي بصفة خاصة في مجال دعم وتطوير نظم الربط الكهربائي.

