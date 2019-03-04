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رياضة

تعرف على حكم مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:51 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكم مباراة اليوم الإثنين، بين الأهلي وبتروجيت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي بتروجيت، في السادسة مساء اليوم، على ملعب بتروجيت، ضمن منافسات الجولة 26 بالمسابقة المحلية.

وأسندت لجنة الحكام المباراة للحكم أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وعمرو رمضان حكمًا رابعًا، ومحمد عادل ومحمد عباس قابيل حكمًا خامسًا.

يذكر، أن الأهلي يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.

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