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مرأة

دون أدوية أسرع وصفة لمحاربة التهاب الحلق

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
التهاب الحلق من الأعراض المزعجة لنزلات البرد والأنفلونزا، ويشكل ألم الحلق مصدر إزعاج للكثيرين، ويمكنك محاربته والتخلص منه بوصفة طبيعية لن تكلفك الكثير ولكن لها مفعول السحر.

إليك مكونات هذه الوصفة وطريقة تطبيقها يقدمها موقع "هيلث":

كل ما تحتاجين:
كوب من الماء الفاتر
ملعقة من الملح
ملعقة صغيرة من العسل
ملعقة صغيرة من خل التفاح

الطريقة:
امزجى المكونات فى كوب من الماء الفاتر، وتغرغري أكثر من مرة خلال اليوم بهذا المزيج، وتساعد هذه الوصفة على تخفيف الآلام بشكل طبيعي دون اللجوء إلى الأدوية.
دون أدوية أسرع وصفة لمحاربة التهاب الحلق

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