أهالي القزازة بالدقهلية يشكون من تهالك مواسير الصرف الصحي

شكى أهالى قرية القزازة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من تضررهم من غرق المنطقة بمياه الصرف الصحي.



وقال الأهالي في رسالتهم: "يوجد مشكلة كبيرة في مواسير الصرف الصحى المتهالكة التى تسببت فى غرق الشوارع بالمنطقة ولوثت مياه الشرب التي أصبحت لها لون أصفر وطعم المياه غريب وبها رائحة عفنة".



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

