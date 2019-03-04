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منوعات

شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:50 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع "بورد باندا" مجموعة من الصور الاستثنائية تظهر صورة جماعية لعدد من الكلاب، على يد أحد الأشخاص في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية.

يدعي الرجل ساراتوجا دوج ووكر، والذي يسير مع الكلاب يوميًا، ويطور مهاراتهم ويسيطر عليهم، حيث يجلسون معه جنبا إلى جنب لالتقاط صورة لهم يوميا.

يذكر أن دوج بدأ تمشية الكلاب منذ عام 2011، وأصبح يتمتع بشعبية كبيرة.
شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم
شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم
شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم
شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم
شاهد .. كلاب يجلسون معا تحت سيطرة صاحبهم

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