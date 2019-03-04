ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

صديق: تسليم حي الأسمرات 3 إلى محافظة القاهرة الأسبوع الجاري

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:47 ص
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه كان من المتوقع أن تكرار كارثة 2008، في منطقة الدويقة، لولا الإخلاء الذي قامت به الدولة قبل سقوط الصخرة مؤخرا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم إنشاء 7400 وحدة سكنية في منطقة حي الأسمرات 3، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه، معقبا: "تم فرش 600 وحدة سكنية بالاثاث داخل منطقة حي الأسمرات 3 حتى الآن".

وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى تسلم محافظة القاهرة وحدات منطقة الأسمرات 3"، الأسبوع الجاري لبدء تسكينها.

ترشيحاتنا

إخواني منشق يناشد السيسي بتدشين متحف لتوثيق جرائم الجماعة الإرهابية

شاهد.. تعليق أمير مرتضى بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو

أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو

الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»

نصر حسين يفوز على جورماهيا ويعيد الزمالك إلى المركز الثالث في الكونفدرالية

كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا.. تقرير

إصابة قوية تضرب نجم الزمالك خلال مباراة بترو أتليتكو

65 دقيقة.. الزمالك يعتمد على المرتدة ويغلق المساحات أمام بترو أتليتكو

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين حول الحذف من الدعم

عمرو أديب يفجر مفاجأة حول اتفاقية الشيطان الخاصة بالتنظيم الإرهابي داعش

زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

أسعار سيارات هيونداي بعد التخفيضات الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟