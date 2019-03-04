صديق: تسليم حي الأسمرات 3 إلى محافظة القاهرة الأسبوع الجاري

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إنه كان من المتوقع أن تكرار كارثة 2008، في منطقة الدويقة، لولا الإخلاء الذي قامت به الدولة قبل سقوط الصخرة مؤخرا.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه تم إنشاء 7400 وحدة سكنية في منطقة حي الأسمرات 3، بتكلفة مليار و750 مليون جنيه، معقبا: "تم فرش 600 وحدة سكنية بالاثاث داخل منطقة حي الأسمرات 3 حتى الآن".



وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إلى تسلم محافظة القاهرة وحدات منطقة الأسمرات 3"، الأسبوع الجاري لبدء تسكينها.