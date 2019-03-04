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بين الناس

سكان السويسري بمدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:03 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث سكان المشروع السويسري بمدينة نصر، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بمحيط المنطقة.

وقال الأهالي في رسالتهم: "الكلاب الضالة تغزو المشروع السويسرى بمدينة نصر وتروع السكان على مدار اليوم وخاصة الأطفال، ونحن نطالب بضرورة التدخل من المسئولين للحد من هذه الظاهرة".

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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