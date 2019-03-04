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بين الناس

اختفاء طفلة من أمام منزلها بالفيوم.. وأسرتها تطلب المساعدة

الإثنين 04/مارس/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
وسام مختار
تغيبت الطفلة ملك مصطفى غانم، التى تبلغ من العمر 3 سنوات، فى يوم 2 مارس الجاري، حيث خرجت لتلعب أمام منزلها بقرية الجندى مركز يوسف الصديق الفيوم واختفت منذ ذلك الوقت.

وناشدت أسرتها في حالة الوصول إليها والتعرف على صورتها التواصل على الأرقام التالية 01012119961 أو 01555558032 أو 01125805220.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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