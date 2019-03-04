ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أدوية شائعة تصيب الدماغ بأمراض خطيرة .. تعرف عليها

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:31 ص
أدوية - صورة أرشيفية
أدوية - صورة أرشيفية
عبد العزيز جمال
كشف علماء من الدنمارك عن أنواع من الأدوية لها تأثير خطير على الإنسان.

وبحسب روسيا اليوم، أكد العلماء أن تناول المضادات الحيوية له علاقة بالإصابة بأمراض نفسية خطيرة.

وأجرى العلماء دراسة بمشاركة أكثر من مليون شخص، ولدوا جميعا خلال أعوام 1995-2012، وحدد الأطباء الأمراض التي أصيب بها كل مشترك لغاية عام 2013، بما فيها تلك التي تطلبت رقودهم في المستشفى، والأمراض الخفيفة التي يمكن معالجتها بأدوية مضادة للعدوى، كما تم تحديد جميع الاضطرابات النفسية استنادا إلى تشخيص الأطباء والوصفات الطبية.

واتضح أن الأمراض المعدية زادت من خطر تطور الاضطرابات النفسية بـ 1.84 مرة، وعند تناول الأدوية بما فيها المضادات الحيوية، ارتفع هذا المؤشر بـ 1.4 مرة، كما أن تناول أدوية مضادة للبكتيريا تسبب في اضطرابات: طيف الفصام، الوسواس القهري، اضطراب الشخصية والسلوك، طيف التوحد ونقص الانتباه.

ويمكن توضيح هذه العلاقة بالتفاعل بين النبيت المعوي والجهاز العصبي المركزي، فكما هو معروف، فإن المضادات الحيوية تسبب لدى الثدييات تغيرات في أنواع وأعداد البكتيريا في الأمعاء، ما قد يؤدي إلى انخفاض القدرات المعرفية للإنسان.

ترشيحاتنا

شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل

في ذكرى رحيله .. 6 معلومات لا تعرفها عن ابن إسماعيل ياسين

الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»

250 ألف جنيه للكلى و500 لفص الكبد.. نكشف مافيا استقطاب الشباب لبيع الأعضاء

أحمد موسى عن انشقاق 3 من الأسرة الحاكمة في قطر: 2019 سنة مبشرة

ترتيب مجموعة الزمالك فى الكونفدرالية بعد الفوز على بترو أتلتيكو

زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

وادي دجلة يخطف فوزا غاليا من إنبي بثنائية ويقفز 4 مراكز

التموين توجه رسالة مهمة للمواطنين بشأن التظلمات.. فيديو

أستاذ أورام: العلاج الكيماوي سيختفي خلال عامين لهذا السبب.. فيديو

احتراق 15 فدانا من زراعات القصب جنوب الأقصر

تعليق ناري من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على بترو أتليتكو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟