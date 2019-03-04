الجمعة.. القومي للسينما يفتتح نادي أوبرا الإسكندرية

يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نادي سينما أوبرا الإسكندرية وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ مارس في تمام السابعة مساء بدار أوبرا الإسكندرية.



ويفتتح النادي بعرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومن إنتاج إدارة الإنتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة.



يتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات"مرسى مطروح، الإسماعيلية، المحلة، قنا، أسوان، النوبة، قبائل العبابدة، والبشارية في قريه بلانة" مع التوثيق للإنسان المصري و للمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى.



والفيلم إعداد محمد سيف مونتاچ سامي منصور، منتج فني عادل العبساوي رئيس إدارة الإنتاج المتميز، سيناريو وإخراج حنان راضي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.



يذكر أن المركز القومي للسينما قد افتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارِ حاليا التنسيق لإقامة نادي سينما بالأوبرا بمختلف محافطات مصر.