ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

الجمعة.. القومي للسينما يفتتح نادي أوبرا الإسكندرية

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:04 ص
صدى البلد
طارق موسى
يفتتح المركز القومى للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر نادي سينما أوبرا الإسكندرية وذلك يوم الجمعة الموافق ٨ مارس في تمام السابعة مساء بدار أوبرا الإسكندرية.

ويفتتح النادي بعرض فيلم "موسيقى فى بر مصر" للمخرجة "حنان راضي" ومن إنتاج إدارة الإنتاج المتميز قطاع قنوات النيل المتخصصة.

يتناول الفيلم الموسيقى المصرية في أقاليم مصر المختلفة من خلال محافظات"مرسى مطروح، الإسماعيلية، المحلة، قنا، أسوان، النوبة، قبائل العبابدة، والبشارية في قريه بلانة" مع التوثيق للإنسان المصري و للمكان وإبراز الهوية المصرية من خلال الموسيقى.

والفيلم إعداد محمد سيف مونتاچ سامي منصور، منتج فني عادل العبساوي رئيس إدارة الإنتاج المتميز، سيناريو وإخراج حنان راضي، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الفيلم مع الجمهور.

يذكر أن المركز القومي للسينما قد افتتح نادي سينما أوبرا دمنهور الشهر الماضي وجارِ حاليا التنسيق لإقامة نادي سينما بالأوبرا بمختلف محافطات مصر.

ترشيحاتنا

بذور مهملة تساعد على التخسيس وتقوى الذكورة وتزيد القدرة الإنجابية

الحبيب الجفري يحذر من فعل شائع بـ فيسبوك يعادل إثمه قتل مؤمن

تأكد غياب الثنائي أوستين أموتو وإسلام عطية عن مباراة سموحة

شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي

بعد 14 عاما من المطاردة .. القبض على زعيم للمافيا أثناء تناوله الباستا.. فيديو

في عيد ميلاده .. تعرف على العمل الذي يعود به جمال عبد الناصر إلى جمهوره

شاهد.. مأساة الشعب السوري في أرابز جوت تالنت

القصة الكاملة لشائعة ترشح محمد وجيه عبد العزيز وزيرا للنقل.. فيديو

أحمد موسى: قنوات الإرهاب تستهدف برنامج على مسئوليتي بنسبة 70%

إخواني منشق: البرادعي يتحرك بناء على توجيهات من الولايات المتحدة

تعرف على 21 كلمة أوصى رسول الله بالدعاء بها في الصلاة

موقع أمريكي: الاقتصاد التركي سينهار قريبا بسبب أردوغان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟