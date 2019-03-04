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الرفق بالحيوان: معظم مربي الكلاب غير ملتزمين بالقوانين

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور عصام عطية رئيس وحدة الرفق بالحيوان بالإدارة العامة للخدمات البيطرية، إن هناك تكاثر للكلاب الضالة بشكل كبير خلال الفترة الحالية؛ معلقا: "تواجد القمامة في الشارع ساعد في تكاثرها لوفرة الطعام والمأوى لها".

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن بعض المواطنين من أصحاب المخازن والجراجات أو العمارات تحت الإنشاء يقومون بتربية الكلاب الضالة، بالإضافة إلى توفير مكان آمن لهم، ومنع اللجان من تأدية عملها، متابعا: "سيتم إزالة كل المعوقات".

وتابع: "معظم مربي الكلاب غير ملتزمين بالقوانين حول هذا الأمر والقانون يلزم صاحب الكلب أن يكمم كلبه أثناء مروره بالشارع وأن يكون مقيدا وفي حالة مخالفة ذلك يعدم أو يتم ضبطه".

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