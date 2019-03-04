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مرأة

بأقل مجهود .. إليكِ رجيم سريع لنحت قوامك

الإثنين 04/مارس/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
نحت قوامك وإنقاص وزنك أمر يمكنك الوصول إليه بسهولة، من خلال اتباع الريجيم الغذائي التالي لمدة 7 أيام مع المواظبة على ممارسة الرياضة وتناول المشروبات الحارقة للدهون إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".

الإفطار:
كوب من الشاي الأخضر بعد ساعة بيضة مسلوقة + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء:
ثمرة فاكهة

الغداء:
2 شريحة سمك مشوى + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق شوربة كرنب + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء.

العشاء:
كوب زبادى + ثمرة فاكهة.

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