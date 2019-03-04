بأقل مجهود .. إليكِ رجيم سريع لنحت قوامك

نحت قوامك وإنقاص وزنك أمر يمكنك الوصول إليه بسهولة، من خلال اتباع الريجيم الغذائي التالي لمدة 7 أيام مع المواظبة على ممارسة الرياضة وتناول المشروبات الحارقة للدهون إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".
الإفطار:
كوب من الشاي الأخضر بعد ساعة بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء:
ثمرة فاكهة
الغداء:
2 شريحة سمك مشوى + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق شوربة كرنب + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء.
العشاء:
كوب زبادى + ثمرة فاكهة.
الإفطار:
كوب من الشاي الأخضر بعد ساعة بيضة مسلوقة + 1 توست سن
بين الإفطار والغداء:
ثمرة فاكهة
الغداء:
2 شريحة سمك مشوى + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق شوربة كرنب + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز.
أو
طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء.
العشاء:
كوب زبادى + ثمرة فاكهة.