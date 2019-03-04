بأقل مجهود .. إليكِ رجيم سريع لنحت قوامك

نحت قوامك وإنقاص وزنك أمر يمكنك الوصول إليه بسهولة، من خلال اتباع الريجيم الغذائي التالي لمدة 7 أيام مع المواظبة على ممارسة الرياضة وتناول المشروبات الحارقة للدهون إليكِ خطة الريجيم يقدمها موقع "بولد سكاي الهندي".



الإفطار:

كوب من الشاي الأخضر بعد ساعة بيضة مسلوقة + 1 توست سن



بين الإفطار والغداء:

ثمرة فاكهة



الغداء:

2 شريحة سمك مشوى + 3 ملاعق أرز.

أو

طبق شوربة كرنب + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز.

أو

طبق خضار سوتيه + 3 ملاعق أرز + طبق سلاطة خضراء.



العشاء:

كوب زبادى + ثمرة فاكهة.