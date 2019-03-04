كلاشنكوف تكشف عن سلاح جديد يغير عالم الحروب



أعلن موقع شركة "كلاشنكوف" الروسية لتصنيع الأسلحة، عن إنتاج طائرة انتحارية جديدة بدون طيار .



ووفقا لـ سكاي نيوز عربية ، سيمثل السلاح الجديد تحديا كبيرا لأي أنظمة دفاع جوي، سواء في كشفها أو اعتراضها ، حيث استخدمت فيه الذكاء الصناعي.



وتم تصنيع الطائرة ذات الجناح الثابت بالتعاون مع "زالا إيرو" الروسية للصناعات الجوية، وأطلق عليها اسم KUB-UAV، كما ان الطائرة مصممة لتدمير الأهداف الأرضية بمتفجرات شديدة لا تقل عن 3 كيلوغرامات.



وتعتمد الطائرة على نظام ذكي لتتبع الإحداثيات، كما أن لديها قدرة التصوير النهاري والليلي، وأطلق على الطائرة إعلاميا اسم "كاميكاز" نسبة إلى الطائرات اليابانية في الحرب العالمية الثانية التي كانت تقوم بمهام انتحارية.



وأوضحت الشركة المصنعة أن الطائرة التي تمتلك دقة عالية في تحديد الأهداف، قادرة على التخفي عن أنظمة الرادار والطيران الصامت.