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منوعات

ديلي ميرور: كسر رقبة فتاة بسبب سيجارة وحبيبها ينقذها .. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:10 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية مجموعة من الصور، تظهر لحظة تعرض الشابة جيسيكا روس البالغة من العمر 22 عامًا، لكسر رقبتها بسبب تدخين سيجارة.

تعود التفاصيل عندما، كسرت جيسيكا عنقها بسبب سقوطها من نافذة منزلها في أدنبره باسكتلندا، بينما كانت تدخن سيجارة وتشاهد التلفزيون.

نشرت الشابة تجربتها السيئة على انستجرام، وكيف أنقذها حبيبها وسحبها فورًا أثناء تدلى جسدها من النافذة بينما تخضع للعناية اللازمة ومن المفترض أن تستريح لـ 12 أسبوعا.
ديلي ميرور: كسر رقبة فتاة بسبب سيجارة وحبيبها ينقذها .. صور
ديلي ميرور: كسر رقبة فتاة بسبب سيجارة وحبيبها ينقذها .. صور
ديلي ميرور: كسر رقبة فتاة بسبب سيجارة وحبيبها ينقذها .. صور

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