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مرأة

أسرع قناع لتفتيح البشرة لدرجات من أول استخدام

الإثنين 04/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
تحلم الكثيرات من النساء، بالحصول على بشرة أفتح لدرجات أكثر نضارة بدون أي شوائب أو خلايا ميتة، لذا يمكنك تحقيق ذلك بسهولة بوصفة سريعة التحضير لن تكلفك الكثير ولكن لها مفعول السحر في الحصول على بشرة أفتح لدرجات إليك مكونات الوصفة وطريقة تحضيرها يقدمها موقع "برايت سايد".

كل ما تحتاجين:
• 3 ملاعق كبيرة من زهور البابونج المجففة.
• ملعقتان من اللبن الرائب .
• ملعقة كبيرة من العسل.
• ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة تطبيق الوصفة:

تنقع زهور البابونج في الحليب، ويضاف العسل وماء الورد، وتمزج المكونات جيدا ثم يتم البدء فى توزيعها على البشرة بالتساوي، وتركها حوالي 20 إلى 30 دقيقة لتجف ثم غسل البشرة بالماء الفاتر يمكنك تكرار الوصفة 3 مرات أسبوعيا وستدهشين بالنتيجة.

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