شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة

عرض موقع فوكس نيوز مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فزع سيدة بعدما لدغها ثعبان وهي نائمة.



وظهر في الفيديو الثعبان وهو يتسلل إلى منزل امرأة في تايلاند تدعى كاييو سيدسوفا، البالغة 75 عامًا، قبل أن يقدم على لدغها في القدم ، وهي نائمة في سريرها.



واستيقظت السيدة مذعورة بعد أن لدغ قدمها متوجهة إلى ابنها الذي كان في غرفة مجاورة.



وقالت سيدسوفا: "اعتقدت أنني في كابوس، شعرت بألم فظيع في قدمي. أوقدت جهاز الإضاءة ثم أدركت أن شيئًا ما يتحرك على الأرض فإذا بي أرى ثعبانًا".



وظهر ابنها في بهو البيت وهو يحاول سحب الثعبان إلى الخارج بعدما كان قد انتقل إلى الحمام.