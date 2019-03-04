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مرأة

حفنة من التوت تعالج أمراضا غير متوقعة

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
على الرغم أن التوت من أنواع الفاكهة التي يجهلها الكثيرون إلا أن له العديد من الفوائد، فهو غني بمضادات الأكسدة التي يحتاجها الجسم لزيادة المناعة، كما أنه مضاد للفيروسات والالتهابات التي تعمل على تحسين وظيفة الجهاز المناعي، إليك أبرز فوائد فاكهة التوت يقدمها موقع "بولد سكاى الهندي".

وفقا لموقع "بولد سكاي": يعد التوت من أغنى الفواكه بالريبوفلافين والنياسين وكلاهما فيتامينات ضرورية للحفاظ على الرؤية الصحيحة كما أنه يحسن صحة القلب لغناه بالألياف الغذائية التي تقلل من الكوليسترول السيئ في الجسم وتحسن صحة القلب.

ويساعد تناول التوت على تحسين صحة العظام لغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية العظام والمفاصل، كما أن التوت يعزز نمو العظام ويساعد غنى التوت الفلافونويد في تخفيف التهاب الجهاز التنفسي وتحسين صحته.

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