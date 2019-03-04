العربية: داعش يخطف مئات الإيزيديين في سوريا والعراق

كشفت قناة "العربية" أن تنظيم "داعش" الإرهابي اختطف مئات الإيزيديين في سوريا والعراق، بينهم عشرات النساء والأطفال.



ونقلت "العربية" عن مصادر قولها إنه "وفقًا للمعلومات المتوفرة فإن هناك نحو 300 مختطف ايزيدي ما بين نساء وأطفال وشباب يعيشون في جحيم التنظيم الإرهابي".



وفي إشارة إلى إمكانية تنفيذ خطط للإفراج عن المعتقلين لدى داعش مقابل مواد إغاثة أو الإفراج عن كبار قادته، لفتت المصادر إلى أن السلطات العراقية لم تبدي أي مرونة لإنقاذ أرواح الإيزيديين إلى اللحظة.



وأوضحت أن العوائل الإيزيدية لدى داعش كان تعدادهم قد بلغ نحو 1000 شخص، لكن قتل أغلبهم في القصف والحرب، والأحياء منهم يمرون بظروف سيئة جدًا وبحاجة إلى تدخل دولي عاجل.

