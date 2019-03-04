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اليوم .. انقطاع مياه الشرب عن مدينة بيلا بكفر الشيخ لمدة 10 ساعات

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:17 ص
اليوم.. انقطاع مياه
اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة بيلا بكفر الشيخ
محمود زيدان
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة بيلا، اليوم الإثنين، اعتبارًا من التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً لإجراء أعمال صيانة بالمحطة الرئيسية.

وأهاب اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم اللازمة وتخزين مياه الشرب لاستخدامها لحين عودة المياه بعد إجراء الصيانات اللازمة.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لمركز ومدينة بيلا، أبلغ المواطنين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك بهذا الأمر لاتخاذ التدابير اللازمة.

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