علاج مصري للقضاء على السرطان .. قريبا

قال العالم الدكتور مصطفى السيد، مكتشف علاج السرطان بالنانو ذهب، إن التجارب أثبتت أن حقن محلول صغير جدًا من الذهب، للخلايا السرطانية وتوجيه الخلية لضوء تحت الأحمر بصورة معينة، قادر على القضاء على السرطان.





وأضاف "السيد" خلال تقرير عرضه برنامج "مصر النهارده"، على قناة "الأولى" المصرية، أن معظم التجارب الجديدة حول علاج السرطان بخلايا الذهب حدثت في مصر، موضحا أن السرطان هو المتسبب في نصف حالات الموت في العالم، وأنه اكتشف علاج للسرطان من خلال النانو تكنولوجي للتخلص من الخلايا السرطانية، مضيفا: "شغالين ليل ونهار، والأبحاث ماشية كويس".



