صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور المؤثرة، التي تستعرض قصة زواج محزنة بطلها مرض السرطان اللعين، الذى أصاب والدة العروس.





تعود التفاصيل عندما رفضت أم استرالية قرار ابنتها جيسيكا لونجي البالغة من العمر 27 عامًا، بتقديم ميعاد زفافها بسبب إصابتها بمرض السرطان، وقالت: "سأحضر ذلك الحفل حتى لو قبل موتي بيوم واحد".





وكشفت العروس جيسيكا أن والدتها أصيبت بالسرطان النخاعي في بداية عام 2016، قبل 10 أشهر من مقابلتها زوجها آلان آدم، وكان الوضع مستقرًا فى فترة الخطوبة إلا أنه بدأ فى التدهور تمامًا مع اقتراب ميعاد الزفاف، الذى تم تحديده بعد عام من وقتها.





ومع تدهور حالة الأم الصحية، قررت الابنة وخطيبها تقديم موعد حفل الزفاف حتى تتمكن الأم المريضة من حضوره، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وأكدت على أنها ستفي بوعدها، وبالفعل حضرت الحفل فى 4 أكتوبر 2017، ولكنه كان آخر يوم لها تقضيه مع ابنتها، حيث عادت للمستشفى، حتى توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم 4 ديسمبر من نفس العام.



