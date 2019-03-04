ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

الإثنين 04/مارس/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشرت صحيفة مترو البريطانية مجموعة من الصور المؤثرة، التي تستعرض قصة زواج محزنة بطلها مرض السرطان اللعين، الذى أصاب والدة العروس.

تعود التفاصيل عندما رفضت أم استرالية قرار ابنتها جيسيكا لونجي البالغة من العمر 27 عامًا، بتقديم ميعاد زفافها بسبب إصابتها بمرض السرطان، وقالت: "سأحضر ذلك الحفل حتى لو قبل موتي بيوم واحد".

وكشفت العروس جيسيكا أن والدتها أصيبت بالسرطان النخاعي في بداية عام 2016، قبل 10 أشهر من مقابلتها زوجها آلان آدم، وكان الوضع مستقرًا فى فترة الخطوبة إلا أنه بدأ فى التدهور تمامًا مع اقتراب ميعاد الزفاف، الذى تم تحديده بعد عام من وقتها.

ومع تدهور حالة الأم الصحية، قررت الابنة وخطيبها تقديم موعد حفل الزفاف حتى تتمكن الأم المريضة من حضوره، إلا أن الأخيرة رفضت ذلك، وأكدت على أنها ستفي بوعدها، وبالفعل حضرت الحفل فى 4 أكتوبر 2017، ولكنه كان آخر يوم لها تقضيه مع ابنتها، حيث عادت للمستشفى، حتى توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم 4 ديسمبر من نفس العام.

وقالت جيسيكا: "كان يوما جميلًا، ومؤثرا وسأذكره حتى آخر يوم من عمري".
صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور
صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور
صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور
صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور
صحيفة بريطانية تنشر قصة زواج مؤثرة بطلها المرض اللعين.. صور

ترشيحاتنا

إخواني منشق يناشد السيسي بتدشين متحف لتوثيق جرائم الجماعة الإرهابية

نصر حسين يفوز على جورماهيا ويعيد الزمالك إلى المركز الثالث في الكونفدرالية

كلوب عن تعادل ليفربول وإيفرتون: الرياح كانت في جميع الاتجاهات

تعرف على سعر الشقق بمنطقة المعادى

شاهد.. أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة ضد معتز مطر والإخوان

الكابوس يطارد ليفربول من 2014 إلى 2019.. «جيرارد يسقط.. ومحمد صلاح يهدر»

ترتيب مجموعة الزمالك بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة في الكونفدرالية

كلاب البهوات شوهت وجوه الأطفال والكبار.. حكايات مأساوية للضحايا.. تقرير

مجموعة الزمالك.. نصر حسين يتقدم على جورماهيا في الكونفدرالية

أول تعليق من المطربة السورية أصالة بعد طلب حصولها على الجنسية المصرية

حالة الطقس اليوم الاثنين 4/3/2019 في مصر والدول العربية

النقاز عقب فوز الزمالك على بترو أتليتكو: نرغب في الانتصار على جور ماهيا الكيني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة ترصد تاريخ آثار كوم الشقافة في الإسكندرية طوال 120 سنة

حفل زفاف جماعي لـ 50 عروسا من اليتيمات بالفيوم .. صور

نجمة Spice girls إيما بونتون تتزوج من خطيبها بعد علاقة 20 عاما وطفلين.. صور

أول صورة لـ كندة علوش مع ابنتها حياة عمرو يوسف

السيسي يستقبل رئيس مجمع الكنائس الشرقية بالفاتيكان.. صور

فيديو

شاهد .. ثعبان ضخم يفزع سيدة بعدما لدغها وهي نائمة
شاهد.. رانيا يوسف تحضر الملوخية والدجاج والباذنجان المخلل
رامي عياش يطرح أغنية وصفولي عيونك ..فيديو
أحمد موسى يشكر موقع صدى البلد وأحمد صبري رئيس التحرير لعدم الوقوع في فخ السوشيال ميديا بشأن وزير النقل .. فيديو
زيزى عادل توضح حقيقة صلة القرابة بينها وبين محمد رمضان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟

هل تؤيد مقترح محاكمة أصحاب الكلاب المفترسة جنائيا حال تضرر المواطنين؟