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أخبار العالم

إعصار عنيف يضرب ولاية ألاباما ويقتل العشرات

الإثنين 04/مارس/2019 - 03:04 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
أعلنت الشرطة الأمريكية في بيان عاجل لها منذ قليل، أن ما لا يقل عن 14 شخصا لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن رئيس شرطة مقاطعة لي كاونتي، جاي جونز، قوله إن من بين الضحايا، نساء وأطفال، مشيرًا إلى أن هناك عشرات المصابين تم نقلهم إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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