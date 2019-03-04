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رياضة

تأكد غياب الثنائي أوستين أموتو وإسلام عطية عن مباراة سموحة

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:46 ص
تأكد غياب الثنائي
تأكد غياب الثنائي أوستين أموتو وإسلام عطية عن مباراة سموحة
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
تأكد غياب الثنائي أوستين أموتو وإسلام عطية لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق أمام سموحة.

ومن المقرر إقامة المباراة 16 مارس الجاري على ستاد الجيش بالسويس ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من الدوري وذلك بعد حصول الأول على الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الطرد في مباراة اليوم أمام طلائع الجيش، والتي انتهت بفوز ابناء الباسلة بهدف إسلام عيسى، فيما حصل إسلام عطية خلال مباراة اليوم أيضًا على الكارت الأصفر الثالث له خلال مشوار مشاركاته مع المصري هذا الموسم.

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