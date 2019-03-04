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فن

شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي

الإثنين 04/مارس/2019 - 05:01 ص
صدى البلد
سمر سعد
احتفلت مساء أمس المطربة دينا عادل، بحفل زفافها على الإعلامي محمد حسن، وارتدت دينا فستان أبيض مميز ولجأت لفورمة شعر بسيطة ومكياج طبيعي.

وأقيم حفل الزفاف بإحدى القاعات بطريق صلاح سالم بحضور عدد من الإعلاميين والفنانين.

يذكر أن محمد حسن ودينا عادل أعلنا خطبتهما منذ أشهر قليلة، وانتهت دينا مؤخرا من تسجيل أحدث أغنياتها "الأيام" كاسم مؤقت لها تمهيدًا لتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال أيام.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد يحيى، وتوزيع طارق عبدالجابر، وميكس وماستر مصطفى روؤف، وإنتاج بلاك آند وايت.
شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي
شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي
شاهد .. المطربة دينا عادل تدخل القفص الذهبي

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