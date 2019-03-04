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أندرويد تجهز للتغيير الأكبر في عالم الهواتف الذكية

الإثنين 04/مارس/2019 - 04:50 ص
أندرويد تجهز للتغيير
أندرويد تجهز للتغيير الأكبر في عالم الهواتف الذكية
عبد العزيز جمال

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية، عن أنها تجهز التحديث الأكبر والأضخم لنظام تشغيلها "أندرويد" ، وذلك وفقا لتقارير إخبارية.

وبحسب سبوتنك ، "أندرويد" تستعد لما يطلق عليه "ثورة الشرائح"، والذي يعرض واجهة مستخدم جديدة تماما في وقت لاحق من العام الجديد، وسيظهر التحديث الجديد لنظام تشغيل "أندرويد باي"، وفقا لموقع "9 تو 5 جوجل" التقني المتخصص.

وسيظهر في واجهة المستخدم الجديدة أيقونات مختلفة تماما في الأماكن الطبيعية بجانب بحث جوجل وما إلى ذلك من تطبيقات، مثل أيقونات "واي فاي" (الإنترنت اللاسلكي)، و"البلوتوث".

ومن المتوقع أن تدعم "جوجل" تحديث "أندرويد" الجديد لهواتف "بيكسل" الأحدث، قبل أن تنقلها باقي هواتف أندرويد الأخرى.

وواجهة الاستخدام أيضا وفرت إمكانية الوصول إلى "واي فاي" و"بلوتوث" عن طريق البحث في غوغل، فبمجرد كتابة كلمة "blu" سيظهر سريعا كلمة "Bluetooth" وينقل المستخدم إلى شاشة البلوتوث، ونفس الأمر بالنسبة للواي فاي أو بيانات الجوال.

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